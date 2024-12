Le latéral gauche de l’équipe nationale marocaine Adam Aznou a mis fin aux rumeurs laissant entendre qu’il quitterait le Bayern de Munich sous forme de prêt.

«Je veux me battre pour ma place chez les professionnels, c’est un grand défi au Bayern!», a-t-il déclaré lundi dans un entretien avec le quotidien allemand Bild. Le prodige marocain, capable d’évoluer aussi bien en tant que latéral, milieu défensif ou ailier gauche, a clarifié sa position en exprimant son souhait de gagner sa place dans l’équipe première du club bavarois.

Après avoir fait ses débuts en Bundesliga lors de la victoire 3-0 contre l’Union Berlin, à seulement 18 ans et 5 mois, et également en Ligue des champions le 10 décembre lors de la victoire 5-1 contre le Shakhtar Donetsk, Aznou fait sensation avec les U19 en UEFA Youth League, où il a inscrit deux buts et délivré deux passes décisives en cinq matchs.

Cette performance lui a valu de devenir l’un des plus grands espoirs du FC Bayern en 2024, tout en attirant l’attention des recruteurs des plus grandes écuries européennes.

Fin des rumeurs

Récemment, une rumeur a circulé, disant que l’international marocain pourrait quitter le Bayern en prêt cet hiver afin de franchir une nouvelle étape. Mais cette éventualité ne plaît pas du tout à l’international marocain: «Je ne veux pas être prêté pour le moment. À mon avis, ce n’est pas la meilleure option. (…) Mais cela dépend de la façon dont les prochains mois se dérouleront jusqu’à la fin de la saison et de ce qui est le mieux pour mon développement», a déclaré Aznou au Bild.

Le numéro 49 du Bayern a ajouté que 2024 «fut une année spectaculairement bonne pour lui». «J’ai pu faire un grand pas en avant avec mon premier match de Bundesliga et mes débuts en équipe nationale marocaine (quatre sélections, NDLR). J’ai atteint tous les objectifs que je m’étais fixés pour 2024.»

Soutien de Hakimi et Diaz

Aznou a également révélé qu’il avait reçu un grand soutien de la part des stars de l’équipe nationale du Maroc Achraf Hakimi et Brahim Diaz. «Mes collègues de l’équipe nationale Brahim Díaz et Achraf Hakimi m’ont beaucoup aidé. Hakimi est comme un frère pour moi maintenant. Ils m’ont donné la patience et le calme dont on a besoin en tant que jeune joueur pour ses premiers pas dans le football professionnel», a-t-il confié.

Le jeune joueur a également souligné que l’arrière gauche canadien du club bavarois, Alphonso Davies, qu’il considère comme «la personne la plus importante de l’équipe du Bayern», l’a aussi soutenu.