Après l’article diffamatoire accusant Zakaria Aboukhlal d’apologie du salafisme, le FC Toulouse a apporte « tout son soutien » au Lion de l’Atlas.

« Le Toulouse Football Club condamne les accusations faites par un site à l’égard de notre joueur Zakaria Aboukhlal et s’associe à la Fédération marocaine de football pour assurer tout son soutien et sa confiance à notre joueur », a tweeté le club français dans la soirée de dimanche.

Le club a également condamné « les accusations proférées par ce site, fausses, infondées et dégradantes, qui portent atteinte à l’image de notre joueur, et se réserve le droit d’user de toutes les voies de recours qui soient pour défendre l’image et l’intégrité de Zakaria », a ajouté le FC Toulouse.

Dans un communiqué diffusé dimanche, la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a démenti « catégoriquement les accusations mensongères parues dans un article publié par l’un des sites électroniques et mettant en cause le comportement de l’international Marocain Zakaria Aboukhlal lors de sa participation avec la sélection nationale A, en phase finale de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022″.

Il s’agit du site d’information arabophone Achkayen qui, dans un article publié le 23 décembre dernier avec le titre « Aboukhlal, un salafiste dans l’équipe nationale », accuse Aboukhlal d’instrumentaliser son but inscrit contre la Belgique en phase de groupe du Mondial, et tous les succès de l’équipe nationale pour faire la promotion du salafisme en général et en particulier entre les joueurs de la sélection nationale.

La FRMF « tient à rappeler que Zakaria Aboukhlal a adopté, à l’instar de ses co-équipiers, un comportement exemplaire ayant conduit à signer des résultats honorables par le Onze national dans ce rendez-vous planétaire », a souligné la FRMF dans son communiqué.

La fédération a également condamné « vigoureusement le traitement réservé par ce site électronique à la personne et au comportement du joueur et qui porte atteinte à l’image à la sélection nationale dans toutes ses composantes », précisant qu’elle « usera de toutes les voies de recours dans le but de protéger les membres de la sélection nationale de toutes accusations mensongères touchant leurs vies personnelles ou leurs comportements en exerçant le devoir national ».