Le sélectionneur marocain Walid Regragui devrait rencontrer ce mercredi le joueur hispano-marocain de l’AC Milan, Brahim Diaz, afin de le convaincre de rejoindre les Lions de l’Atlas, rapporte BeIN SPORTS.

Walid Regragui chercherait à renforcer le milieu de terrain de l’équipe nationale en essayant de convaincre l’international espagnol, auteur de l’unique réalisation lors de la victoire du Milan AC contre Tottenham en huitièmes de finale de la Ligue des champions, de jouer pour l’équipe nationale du Maroc?

En tout cas, c’est ce qu’affirme BeIN SPORTS sur son compte Twitter, présisant qu’une rencontre entre les deux hommes est prévue pour ce mercredi 15 février.

🟪 #أول_مصدر | | مدرب المنتخب المغربي 🇲🇦 وليد الركراكي سيلتقي اليوم بلاعب ميلان إبراهيم دياز لإقناعه بالانضمام إلى المنتخب المغربي @EnMaroc pic.twitter.com/x7De5ZFjaV — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) February 15, 2023

La mission du sélectionneur national s’annonce difficile étant donné que le joueur natif de Malaga (août 1999) avait décliné les offres marocaines du temps du sélectionneur Hervé Renard.

Changer subitement sa nationalité sportive et opter pour le pays d’origine de son père serait pour le moins inattendu, surtout que le milieu de terrain du Milan AC, qui compte une seule sélection avec la Roja lors de laquelle il avait inscrit un but, souhaitait jouer pour l’Espagne avant le Mondial Qatar 2022.

Mais, avec Regragui « l’impossible n’est pas marocain », qui sait.

Une chose est sure, le coach était bel et bien au San Siro, mardi soir, et il a vu l’ancien joueur du Real Madrid briller devant les Spurs en marquant l’unique but de la rencontre.

🇲🇦Walid Regragui était présent hier à San Siro pour assister au match de l’AC Milan contre Tottenham. pic.twitter.com/Mou6SB1JzC — KoraMaroc (@AtKoraMaroc) February 15, 2023

Si jamais l’international espagnol accepte l’offre du sélectionneur, il devrait prendre part au prochain rassemblement des Lions de l’Atlas avant leurs deux matchs amicaux face au Brésil à Tanger et au Pérou à Madrid, fin mars.

Les deux rencontres des Lions de l’Atlas s’inscrivent dans la lignée de « la valorisation de l’éclat du football marocain et de ses fans, qui sont devenus le centre d’une renommée internationale après l’exploit historique de l’équipe nationale lors de la Coupe du monde Qatar 2022 ».

Une prouesse historique qui a poussé la Fédération royale marocaine de football (FRMF) à choisir un adversaire de taille pour la première apparition des Lions de l’Atlas devant leur public après le Mondial.

Après le match amical face au Brésil, premier mondial au classement mensuel de la Fédération internationale de football association (FIFA), au Grand Stade de Tanger, le samedi 25 mars 2023 à 22h, « l’équipe nationale prendra la direction de l’Espagne, où elle affrontera, le mardi 28 mars 2023, lors d’un deuxième match amical, l’équipe nationale péruvienne, sur le terrain Cívitas Metropolitano de Madrid, à 21h (heure locale) », a indiqué la Fédération ce mercredi dans un communiqué.