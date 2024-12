De nombreux internationaux marocains évoluant en Europe ont disputé des matchs avec leurs clubs ce week-end. Comme chaque lundi, H24Info a noté leurs prestations.

Ligue 1

Zakaria Aboukhlal: 7,5/10

L’attaquant marocain du Toulouse FC continue de faire des appels de phare au sélectionneur marocain Walid Regragui. Vendredi dernier, Aboukhlal jouait contre Saint-Etienne dans le cadre de la 15e journée du championnat français. Et encore une fois, l’attaquant marocain a sauvé son club à la 85 minute alors que le tableau de score affichait 1-1. Avec ce nouveau but, le Marocain a désormais à son actif un total de 5 buts et 2 passes décisives.

Liga

Abde Ezzalzouli: 7/10

L’ailier marocain du Real Betis a été encore une fois décisif dimanche contre Villarreal (1-2). C’est grâce à une de ses passes que son club a ouvert le score dès la 32e minute de jeu. Malgré un début de saison timide, Ezzalzouli reste tout de même important pour le Bétis. La preuve? Il enchaîne les titularisations. Hier, le jeune Marocain de 22 ans a réussi 92% de ses passes tout en livrant 2 passes clés. Technique et vif, il a également remporté toutes ses tentatives de dribbles (3/3).

Premier League

Noussair Mazraoui: 7/10

Après 16 matches sous les couleurs mancuniennes, le latéral marocain ne déçoit toujours pas. Très solide à chaque rendez-vous, Mazraoui l’a été également ce dimanche lors du derby de Manchester qui s’est soldé par la victoire de United face à City (1-2). Solide en défense ainsi qu’en attaque, le Marocain vit ses meilleurs jours avec les Red Devils. Au cours de ce match, Nous’ a réussi 45/53 passes et remportant 9/14 duels.

Noussair Mazraoui vs Manchester City 🇲🇦🌟 78′ jouées. pic.twitter.com/iqeAbqiQmw — Packm 🔎•🎥 (@SouhailPackm) December 15, 2024

Coupe de la ligue d’Ecosse

Hamza Igamane: 7,5/10

Alors qu’il commence à peine à s’adapter à son nouveau club, les Glasgow Rangers, Igamane a pris part à un des plus anciens derbies du monde: Rangers-Celtic. Malgré la défaite de son club lors de la séance des tirs au but, l’ancien joueur de l’AS FAR a joué un grand rôle ce dimanche en finale de la Coupe de la ligue d’Ecosse. En effet, c’est grâce à lui que les Rangers sont revenus au score à deux reprises. En quelques matches seulement, le jeune attaquant s’est imposé en tant que titulaire pour sa première expérience en Europe. Avec 6 buts et 1 passes décisives, dont 4 réalisations en Europa League, l’on devrait le retrouver avec les Lions de l’Atlas en mars.

Hamza Igamane vs Celtic 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🥶 Bon match d’Hamza. Malgré une première mi-temps floue, il a réussi à se montrer décisif sur 2 buts et à délivrer une bonne performance. Beaucoup moins de déchets que lors de ses matchs précédents ! [ 100′ jouées.] pic.twitter.com/uP69uk433b — Packm 🔎•🎥 (@SouhailPackm) December 15, 2024

Süper Lig

Youssef En-Nesyri: 8,5/10

Hier, Fenerbahçe jouait contre Istanbul BB (3-1). N’étant pas titulaire pour ce match, En-Nesyri a su faire la différence dès son entrée en jeu. En effet, l’attaquant des Lions de l’Atlas a inscrit un doublé en 16 minutes seulement. Il est actuellement à 8 buts et 2 passes décisives en 15 rencontres du championnat turc et 6 matches d’Europa League.