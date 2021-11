Dans une interview accordée à Jeune Afrique, Achraf Hakimi qui vient d’être élu par la FIFA meilleur latéral droit au monde, se livre sur son parcours, ses ambitions professionnelles et sa passion pour le ballon rond.

Joueur du Paris Saint-Germain depuis cet été, et figure de proue de la sélection marocaine, Achraf Hakimi collectionne les récompenses autant que les louanges des supporters et de la presse sportive. Le footballeur marocain formé au Real Madrid vient d’accorder une interview au magazine Jeune Afrique durant laquelle il revient sur son parcours, mais dévoile aussi ses ambitions.

Même s’il a évalué dans de grands clubs européens comme le Real Madrid, l’Inter Milan ou encore le PSG, Achraf Hakimi se sent marocain et africain dans l’âme. « J’ai la chance de jouer dans de grands clubs. Bien sûr, j’y représente le Maroc, mais je représente aussi le grand continent qu’est l’Afrique. De nombreux Africains s’identifient à moi et, un peu partout, m’apportent leur soutien quand je vais jouer en sélection sur le continent. Ils me témoignent leur affection, m’encouragent et m’incitent à m’améliorer encore et encore. Cela me rend très fier ç », a dit le footballeur international.

« Les supporters marocains m’apportent beaucoup de bonheur et je veux leur montrer ma gratitude en donnant le meilleur de moi-même à chaque match », a-t-il renchéri. Hakimi espère que joueurs marocains réalisent de belles performances lors de la Coupe d’Afrique des Nations au Cameroun, en janvier 2022, et la Coupe du monde au Qatar, la même année.

Il juge le niveau des équipes africains « bon ». Le Onze national se doit, selon lui, de bien préparer les qualifs : «ce sont en général des matchs relevés. Mais il est difficile de jouer en Afrique, ce n’est pas comme en Europe : le climat, la qualité des terrains, les installations, les hôtels… Il faut savoir s’adapter à toutes ces circonstances si l’on veut atteindre les objectifs de victoire et de qualification. C’est cet ensemble de choses qui contribue à te faire progresser et grandir en tant que joueur ».