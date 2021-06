Avec son doublé mardi contre la Hongrie dans le cadre du championnat d’Europe de football, le joueur portugais Cristiano Ronaldo est devenu le meilleur buteur de l’histoire de l’Euro avec 11 réalisations.

L’attaquant de la Juventus a devancé ainsi le Français Michel Platini qui avait marqué 9 buts.

Ronaldo a marqué sur penalty (86e) avant d’inscrire un second but en éliminant le gardien hongrois dans les arrêts de jeu de la rencontre (90+2e).

Meilleur buteur de Serie A cette saison avec 29 buts, Cristiano a marqué lors des cinq Championnats d’Europe auxquels il a pris part.

Lors du match contre la Hongrie, qui s’est soldé par une victoire des portugais par 3-0, l’ancien du Real Madrid et Manchester United a également battu son propre record de matches joués dans un Euro (22) et marqué son 105e but en 176 sélections.