La finale de la Ligue des champions d’Afrique de football aura lieu au Maroc, le 30 mai courant, a annoncé lundi la Confédération africaine de la discipline (CAF).

L’instance faîtière du ballon rond africain a fait savoir que la finale se déroulera en une seule confrontation au lieu de la formule de l’aller-retour, notant qu’elle a reçu les candidatures du Maroc et du Sénégal pour accueillir cette finale, avant que le pays de la Teranga ne retire la sienne.

Ainsi, la CAF s’est dit heureuse d’attribuer l’organisation de cette finale au Maroc le 30 mai prochain.

Des discussions sont actuellement en cours au sein de la CAF pour revenir à l’ancienne formule (aller-retour), souligne la Confédération.

Le Wydad de Casablanca et Al ahly d’Égypte sont proches plus que jamais de la finale après de larges victoires dans les matchs aller respectivement contre Petro Luanda (3-1) et ES Sétif (4-0).