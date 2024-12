L’attaquant du FC Barcelone, Lamine Yamal, a été touché à une cheville dimanche lors de la défaite contre Leganés (0-1). Le jeune joueur est incertain pour au moins trois semaines.



Ce n’est pas la meilleure des nouvelles pour le FC Barcelone. Ce dimanche, alors que les Barcelonais ont chuté sur le terrain du Club Deportivo Leganés (0-1), ils ont vu l’un de leur meilleur élément, Lamine Yamal, sortir du terrain après avoir été touché à la cheville au dernier quart du match.

Le FC Barcelone a publié un communiqué médical ce lundi concernant son attaquant, révélant la nature de sa blessure, mais aussi et surtout sa durée d’indisponibilité.

MEDICAL NEWS ❗️

The first team player Lamine Yamal received a blow to the right ankle during the game against CD Leganés on Sunday. Tests carried out on Monday have revealed that the player has a grade 1 injury to a ligament in the ankle. The player is expected to be out for 3… pic.twitter.com/IAFD0pWFSS

— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 16, 2024