Raphaël Guerreiro a ouvert le score pour le Portugal à la 84 e minute avant que Ronaldo ne creuse l’écart sur penalty (87 e ) et un second but dans les arrêts de jeu de la rencontre (90+2e). A la faveur de son doublé, la star de la sélection portugaise est devenu le meilleur buteur de l’histoire de l’Euro avec un total de onze buts, soit un de plus que le Français Michel Platini.

L’équipe de France, championne du monde en titre, a marqué, mardi, son entrée en lice à l’Euro de football par une victoire sur les Allemands à Munich.

Les bleus se sont imposés face à l’équipe allemande 1 à 0, sur la pelouse de l’Allianz Arena à Munich dans le cadre du groupe F de l’Euro 2020-2021 de football.

L’unique but du match a été marqué par le défenseur allemand Mats Hummels contre son camp, sur un centre du français Lucas Hernandez (20e).

Malgré les restrictions sanitaires, environ 2.400 supporters français étaient présents à Munich. Au total, le stade a accueilli 14.000 spectateurs, selon les médias.

Samedi la France rencontrera la Hongrie à Budapest (13h00 GMT) et l’Allemagne le Portugal à Munich (16h00 GMT).