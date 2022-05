L’Atlético Madrid a dominé le Real Madrid 1-0 sur sa pelouse dimanche pour la 35e journée de Liga et a fait un pas de plus vers la qualification en Ligue des champions, avec six points d’avance sur le Betis Séville (5e, 58 pts) défait samedi par le FC Barcelone (2-1).

Les Colchoneros ont ouvert la marque grâce à un penalty provoqué par Matheus Cunha et transformé par Yannick Carrasco juste avant la pause (40e), puis ils ont résisté durant toute la deuxième période aux assauts du tout frais champion d’Espagne.