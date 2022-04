Après une belle performance avec son cheval « All At Once » au concours international de dressage à Bois-le-Duc aux Pays Bas, le cavalier marocain Yessin Rahmouni représentera officiellement le Maroc à la finale de la Coupe du Monde 2022 en dressage.

Cette qualification marquera la première participation du Maroc à une finale de la Coupe du Monde en Dressage, a indiqué la Fédération royale marocaine des sports équestres (FRMSE) dans un communiqué, ajoutant que Rahmouni et « All At Once » ont passé la visite vétérinaire mercredi avec succès.

Cet évènement incontournable de l’agenda équestre international est prévu du 06 au 10 avril à Leipzig en Allemagne et réunira les meilleurs cavaliers de saut du monde.

Le dresseur marocain Yessin Rahmouni a participé à deux reprises aux Jeux Olympiques. Une première à Londres en 2012 avec Floresco NRW, devenant le premier cavalier marocain à se qualifier dans la discipline de dressage pour les JO, faisant, par conséquent, du Maroc le premier pays africain et arabe à atteindre ce niveau de compétition en dressage.

Une deuxième participation aux JO de Tokyo 2020 avec son fidèle étalon « All At Once » a été également un triomphe pour le couple et le Royaume.

Le parcours du cavalier marocain a également été marqué par la participation en 2014 aux Jeux Équestres Mondiaux à Caen en Normandie, avec Floresco NRW.

Yessin Rahmouni s’est hissé à la 97ème position du classement mondial de la Fédération Équestre Internationale (FEI) publié en mars 2022, lui conférant ainsi une place parmi les 100 meilleurs couples du monde en dressage, a précisé la FRMSE.