Le sélectionneur national, Vahid Halilhodzic, vient de dévoiler, ce jeudi 23 décembre 2021, la liste des joueurs retenus pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations qui doit se tenir du 9 janvier au 6 février 2022.

Contrairement aux rumeurs, le technicien bosniaque a bien retenu l’ailier droit du FC Barcelone Abdessamad Ezzalzouli.

Le tirage au sort de la CAN 2021 a placé le Maroc dans le groupe C qui comprend le Gabon, le Ghana et les Iles Comores. Les hommes de Halilhodzic feront leur entrée en lice dans cette compétition, le 10 janvier à 18h00 GMT+1 à Yaoundé, face au Ghana.

Lundi, le président de la CAF, Patrice Motsepe, a écarté toute possibilité de report de cette compétition sportive africaine, notant que la CAN se tiendra aux dates prévues.

Ci-dessous la liste complète de Vahid Halilhodzic:

Gardiens: Yassine Bounou (Séville FC), Munir Mohand Mohamedi El Kajoui (Hatayspor), Anas Zniti (Raja de Casablanca)

Défenseurs: Ghanem Saïss (Wolverhampton), Soufiane Chakla (OH Louvain), Samy Mmaee (Ferencvárosi TC), Nayef Aguerd (Stade Rennais), Achraf Hakimi (PSG), Souffian El Karouani (NEC Nijmegen) et Adam Massina (Watford) et Sofiane Alakouch (FC Metz)

Milieux de terrain: Soufiane Amrabat (Fiorentina), Fayçal Fajr (Sivasspor), Aymane Barkok (Frankfort), Ilias Chair (Queens Park Rangers) Imran Louza (Watford), Azzedine Ounahi (Angers SCO), Selim Amallah (Standard de Liège).

Attaquants: Abdessamad Ezzalzouli (FC Barcelone). Munir Haddadi (FC Séville), Soufiane Boufal (Angers SCO), Youssef En-Nesyri (FC Séville), Ryan Mmaee (Ferencvárosi TC), Ayoub El Kaabi (Hatayspor), Zakaria Boukhlal (AZ Alkmaar)