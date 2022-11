Axel Disasi s’est enfin exprimé sur la blessure d’Amine Harit, résultant d’un accrochage entre les deux joueurs sur la pelouse lors du match opposant l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco, le dimanche 13 novembre.

« Ce n’est jamais facile de s’exprimer dans ce genre de moment, mais la tension est retombée et on a plus de recul maintenant. Dès que j’ai vu Amine à la suite de notre contact j’ai compris que c’était grave et j’ai mesuré la portée que sa blessure allait avoir pour lui », a écrit le défenseur central de l’AS Monaco.

Cette blessure prive en effet la sélection marocaine d’un élément essentiel à seulement quelques jours du match. « Même en essayant de me mettre à sa place je ne peux pas ressentir un centième de ce qu’il vit aujourd’hui. Et cela m’attriste profondément » poursuit Disasi, convoqué d’ailleurs à la dernière minute par Didier Deschamps, en remplacement de Presnel Kimpembe.

Insuffisamment rétabli de sa blessure, Presnel Kimpembé ne participera pas à la Coupe du Monde. 𝗔𝘅𝗲𝗹 𝗗𝗶𝘀𝗮𝘀𝗶 a été appelé pour le remplacer !#FiersdetreBleus pic.twitter.com/UpaVQZWPWf — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 14, 2022

Disasi a également réagi aux propos racistes dont il est victime depuis ce triste incident. « Pour ce qui a suivi sur les réseaux sociaux en particulier, les insultes envers ma famille, le racisme, la divulgation de mon numéro de téléphone… ce sont des choses qui ne sont pas acceptables », a-t-il déclaré, notant qu’il « y des limites, ça reste du sport ».