Le Comité National Olympique marocain (CNOM) a dévoilé ce jeudi, la tenue de parade ainsi que les tenues de compétition et d’entrainement qui seront portés par les athlètes marocains lors des Jeux Olympiques de Tokyo.

Pour rappel, 48 athlètes dans 18 disciplines différentes représenteront le Maroc lors de ces Jeux Olympiques. Le CNOM et le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports ont fixé le montant des primes de participation et de performance au profit des sportifs marocains qui prendront part aux Jeux olympiques de Tokyo afin de les encourager ainsi que leur encadrement technique en prévision du rendez-vous olympique.

L’athlète qui décrochera une médaille d’or lors de ces jeux empochera 2 millions DH, celui qui gagnera la médaille d’argent obtiendra 1.250.000 DH, alors que le médaillé de bronze recevra une prime de 750.000 DH.

Les J0 se dérouleront du 26 juillet au 8 août, mais en raison de la recrudescence du coronavirus dans la capitale japonaise, il n’y aura « pas de spectateurs » sur les sites des Jeux olympiques à Tokyo, a annoncé aujourd’hui Tamayo Marukawa, le ministre japonais en charge des Jeux Olympiques.

Tamayo Marukawa a néanmoins précisé que du public pourra assister aux épreuves se déroulant sur les sites situés en dehors de la zone métropolitaine du Grand Tokyo. Ainsi, les zones de Fukushima, Miyagi et Shizuoka permettront d’accueillir jusqu’à 50 % de la capacité maximale. Quand à savoir si des spectateurs seront admis pour les Jeux Paralympiques (24 août – 5 septembre), la décision du gouvernement japonais sera prise après la fin des Jeux Olympiques le 8 août.