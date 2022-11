La délégation de l’équipe nationale s’est envolée, ce dimanche 13 novembre, de l’aéroport international Rabat-Salé vers la capitale du Qatar Doha pour participer à la Coupe du monde Qatar-2022.

Des joueurs de l’équipe nationale ainsi que les membres des différents staffs sont arrivées, ce dimanche, à l’aéroport internationale de Rabat-Salé pour prendre l’avion vers dans la capitale du Qatar Doha.

Les Bootolistes comme Ahmed Reda Tagnaouti, Yahya Jabrane et Yahya Attiatallah, ainsi que d’autres joueurs évoluant à l’étranger comme Selim Amellah, Jawad El Yamiq, Munir Mohamedi et Azzedine Ounahi étaient présents.

📸 Road to Qatar 🇶🇦🇲🇦 pic.twitter.com/C7MOjPgR4V — Izem Anass (@Izemanass) November 13, 2022

Les autres Lions de l’Atlas devront rejoindre l’équipe nationale directement au Qatar après leur dernier match avec leurs clubs respectifs.

Pour un dernier match de réglages avant le Mondial de Qatar, l’équipe du Maroc affrontera son homologue géorgien le jeudi 17 novembre 2022 aux Emirats Arabes Unis à 20h00 en heure locale (17h00 GMT+1) en match amical.

Contre la Géorgie, il faudra du jeu, des buts et pourquoi pas une victoire. Après, les joueurs de l’équipe nationale seront plus confiants et auront le moral au beau fixe. Car les Lions de l’Atlas sont encore en quête de certitudes. Ils avaient, rappelons-le, disputé deux matchs amicaux en septembre dernier en Espagne contre le Chili (2-0) et le Paraguay (0-0).

Walid Regragui s’est montré confiant dans ces dernières déclarations de presse quant à la détermination des Lions de l’Atlas de signer une bonne participation du Maroc au premier mondial arabe.

Jeudi dernier, le sélectionneur national a dévoilé une liste des 26 joueurs retenus pour disputer le Mondial-2022 au Qatar, marquée par un compartiment offensif étoffé, avec neuf attaquants.

Cette liste marque le retour, tant attendu par l’opinion publique marocaine, de l’attaquant d’Al-Ittihad (Arabie Saoudite), Abderazzak Hamed-Allah, dont la dernière apparition avec la sélection nationale remonte au stage de préparation pour la CAN-2019.