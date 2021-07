Le Wydad de Casablanca a présenté dans un communiqué ses « plus sincères condoléances et sa compassion à la petite et à la grande famille du défunt ».

Feu Jdahim a présidé le bureau directeur du WAC entre 1993 et 1996. Il fut également membre du bureau dirigeant de la Fédération royale marocaine de football à différentes périodes.

Le défunt a été l’un des plus grands dirigeants sportifs marocains qui ont œuvré au service du football national pendant la période du protectorat et après l’indépendance. Il était connu pour son fort attachement au Wydad de Casablanca.

Même après avoir pris sa retraite, feu Jdahim, très populaire parmi les fans du club casablancais, est resté proche du Wydad.