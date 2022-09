La sélection nationale de futsal affronte ce vendredi l’Iran, en finale de la Coupe intercontinentale qui se joue en Thaïlande. Voici à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match.

Après avoir battu la Finlande hier, jeudi 15 septembre, la sélection nationale de futsal a décroché son billet pour la finale de la Coupe intercontinentale Bangkok 2022.

Le Maroc affrontera l’Iran, tombeur de la sélection du pays hôte (3-2).

Le coup d’envoi du match sera donné à 13H30 (GMT+1). La finale sera diffusée par la chaîne de télévision nationale Arryadia.

Le match de classement pour la troisième place, qui opposera la Thaïlande à la Finlande, est prévu à 10H30 (GMT+1).

Live on #Arryadia from Bangkok this Friday @ 13:30 🇲🇦 :#Morocco 🇲🇦 vs. #Iran 🇮🇷

Continental Futsal Championship final #Futsal pic.twitter.com/tg4YAMBQrZ

— Arryadia TV (@arryadiatv) September 15, 2022