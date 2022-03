Le tirage au sort des 16emes de finales de la Coupe du Trône, effectué jeudi au siège de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), a donné lieu à plusieurs têtes d’affiche.

Au menu de ces en 16emes de finales, il y aura plusieurs matchs palpitant comme le derby de l’Orient entre la Renaissance de Berkane et le Mouloudia d’Oujda ou encore le choc de l’AS FAR contre le Maghreb de Fès, ainsi que le Rapide Oued Zem et le Difaâ d’El Jadida.

Les rencontres des 16ems de finale se dérouleront du 11 au 13 mars, a précisé la FRMF dans un communiqué, ajoutant que le programme complet de ces rencontres sera annoncé ultérieurement.

Ci-après les résultats du tirage au sort:

Union Témara – Union Touarga

Renaissance Berkane – Mouloudia Oujda

Tihad Sidi Kacem – Chabab Mohammedia

Ittihad Khemisset – Chabab Atlas Khénifra

FUS Rabat – Wydad Fès

AS FAR – Maghreb Fès

Association Mansouria – Moghreb Tétouan

Ittihad Tanger – Fath Casablanca

Youssoufia Berrechid – Kawkab Marrakech

Chabab Kasbah Tadla – Raja Casablanca

Renaissance Zemamra – Hassania Agadir

Jeunesse Salmi – Tihad Casablanca

Olympic Safi – Union Amal Tiznit

Jeunesse El Massira – Raja Béni Mellal

Rapide Oued Zem – Difaa El Jadida

Ittifak Marrakech – Wydad Casablanca.