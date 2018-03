François Hollande: «Le Maroc est prêt à organiser la Coupe du monde 2026»

Le Maroc est prêt à organiser la Coupe du monde de football de 2026, a affirmé, mardi à Rabat, l'ancien président français, François Hollande.

"La candidature du Maroc pour l'organisation de la Coupe du monde de football de 2026 est une très bonne candidature que je soutiens vivement", a souligné Hollande dans une déclaration à la presse en marge de la conférence-débat qu'il a animée sur "La culture comme ciment des peuples", au musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain (MMVI).

L'équipe marocaine de football est excellente, les conditions exigées pour abriter un tel événement sont réunies et les équipements sont parfaitement au point, s'est-il félicité.

"J'ai toute confiance en cette candidature et la France sera de votre côté", a-t-il assuré, considérant que le Maroc dispose du meilleur dossier pour l'organisation de la Coupe du monde de football de 2026.

"Je suis présent aujourd'hui parce que je suis un grand ami du Maroc et j'ai toujours voulu que les relations entre les deux pays soient les meilleures possibles", a-t-il relevé.

"Entre le Maroc et la France, une grande histoire d'amitié et coopération", s'est-il réjoui, notant qu'il y a beaucoup à faire ensemble, notamment pour porter les messages de paix et d'apaisement.

Il a, ainsi, rappelé le soutien du Maroc à la France lors de son intervention au Mali, relevant que les deux pays agissent ensemble pour promouvoir le développement en Afrique, gérer la question migratoire et diffuser les valeurs de paix et de tolérance.