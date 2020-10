Coupe du monde 2030: l’Espagne et le Portugal officialisent leur candidature commune

Après avoir tourné le dos au Maroc, l’Espagne et le Portugal ont officialisé leur candidature commune. Un adversaire de taille pour le Maroc qui continue d’espérer accueillir la grand-messe du football.

Les fédérations de football d’Espagne (RFEF) et du Portugal (FPF) ont signé un accord, ce mercredi 7 octobre, en vue de présenter une candidature conjointe pour l’organisation de la Coupe du monde 2030.

🤝 OFICIAL | La @rfef y la FPF (@selecaoportugal) unen sus fuerzas con la firma de un acuerdo para impulsar la candidatura conjunta para organizar el Mundial de 2030. ℹ️ Toda la información: https://t.co/jWAe4r1egK pic.twitter.com/sB91dTgMXx — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) October 7, 2020

«Peu de choses peuvent générer plus d’excitation que l’opportunité d’organiser une Coupe du monde et nous ne pouvons pas penser à un meilleur partenaire que le Portugal. Nous allons de pair avec la Fédération portugaise», a déclaré le président de la RFEF, Luis Rubiales, lors de la conférence annonçant la signature de l’accord et tenue en marge du match amical (0-0) entre les deux équipes nationales au stade José Alvalade de Lisbonne.

Les deux pays espèrent organiser la Coupe du monde 2030, qui suivront celle de 2022 au Qatar et celle de 2026 qui aura lieu aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Les deux pays ibériques avaient dans un premier temps pensé à s’allier au Maroc pour une candidature tripartite, mais le projet semble bel et bien avoir été enterré.