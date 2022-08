C’est officiel. Les Lions de l’Atlas connaissent leur tenue extérieure. L’équipementier allemand Puma, a dévoilé ce lundi 29 août, le maillot qui sera portée par les Lions de l’Atlas pour la Coupe du monde au Qatar 2022.

L’équipementier de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) depuis 2019, a présenté officiellement le maillot extérieur que les Lions de l’Atlas porteront lors de la Coupe du monde qui se jouera au Qatar.

It’s in the details 🇲🇦 The 2022 @EnMaroc Away kit, out now. pic.twitter.com/FozZhwFTCQ — PUMA Football (@pumafootball) August 29, 2022

Il y a trois mois, Puma avait dévoilé le nouveau maillot proposé à la sélection nationale marocaine de football, pour les années 2022 et 2023. Il reprend celui porté par les Lions de l’Atlas en 1998. D’un style basique, il reste sur la couleur rouge, avec une bande horizontale en vert, au niveau de la poitrine.

En plus du Maroc, Puma vient de dévoiler cette fois-ci les maillots extérieurs qu’arboreront les équipes nationales de plusieurs pays lors du Mondial qatari.

