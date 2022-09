À quelques mois de la grand-messe du football, qui se déroulera au Qatar, la FIFA fait un gros plan sur « cinq Lions de l’Atlas qui pourraient faire la différence face aux géants du groupe F », à savoir, le Canada, la Croatie et la Belgique.

La liste non exhaustive de la FIFA, comprend tout d’abord le lauréat du trophée Zamora, le gardien de but, Yassine Bounou, appelé pour la première fois en tant que titulaire. Suivi du défenseur central, titularisé à 60 reprises, Roman Sais, de l’arrière droit du PSG, Achraf Hakimi, qui devra se mesurer à Den Hazard, Luka Modrić et Alfonso Davies, ainsi que de Sofyan Amrabat et de l’allier gauche Soufiane Boufal.

Les Lions de l’Atlas affronteront les Diables rouges lors du premier tour de la Coupe monde. Ils devront également se confronter à la Croatie ainsi qu’au Canada.

Deux matchs amicaux sont officiellement programmés. Un premier contre le Chili, qui se jouera le vendredi 23 septembre à Barcelone (Espagne), et un deuxième le mardi 27 septembre à Séville contre le Paraguay.