Le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa s’est longuement exprimé sur la préparation à la Coupe du monde 2022. Il a également évoqué le possible retour de Ziyech, Mazraoui et Hamdallah.

Invité dans un Space animé par le média Soccer 212, Fouzi Lekjaa a révélé que l’Équipe nationale se mesurera au Brésil lors d’un match amical en préparation de la Coupe du monde 2022. Cela a été convenu entre le président de la FRMF et celui de la fédération brésilienne lors du congrès annuel de la FIFA qui s’est déroulé il y a quelques jours à Doha.

«Nous sommes en train d’organiser des matchs avec des équipes semblables à celles dans notre groupe. On essayera de trouver des sélections dont le style de jeu est proche de celui de la Croatie, du Canada et de la Belgique. On programmera ces matchs amicaux dans les meilleures conditions», a également annoncé le président de la FRMF.

Plusieurs sujets qui fâchent ont été abordés lors de ce direct lancé dans la soirée du mercredi 6 avril sur Twitter. D’abord sur l’avenir de Vahid Halilhodzic et les rumeurs incessantes évoquant son éventuel licenciement. «À l’heure actuelle, Vahid a le soutien (de la FRMF), mais le sort de l’Équipe nationale n’est pas lié à celui de Vahid, de Lakjaa ou autres. L’Équipe nationale doit disposer le jour J de la meilleure structure technique, du meilleur encadrement administratif, du meilleur choix technique et tactique pour relever les défis et rendre les Marocains fiers», a déclaré Fouzi Lekjaa, avant de lancer «on ne peut pas dire aujourd’hui que Vahid est indispensable ou intouchable».

Retour de Ziyech, Mazraoui et Hamdallah

Autre sujet qui anime les débats ; le refus de certains joueurs de répondre à l’appel de l’équipe nationale. «Je considère Hakim Ziyech et Noussair Mazraoui comme membre de l’Équipe du Maroc. Quoi qu’il en soit, ils restent des Marocains, attachés à leur équipe et à leur patrie», a déclaré Lekjaa.

«Aujourd’hui personne ne peut nier le niveau de Ziyech et Mazraoui, deux excellents joueurs. Mais dans un groupe de 50 personnes, il y a toujours des problèmes qui surgissent. Il faut les corriger et nous le ferons de la meilleure manière possible, en permettant à Ziyech, Mazraoui et d’autres de regagner l’Équipe nationale», a-t-il enchaîné.

Il était également question d’Abderrazak Hamdallah, qui souhaite faire son retour en sélection. Le président de la FRMF n’a pas mâché ses mots en affirmant que «le problème est une overdose d’ego de part et d’autre». «J’ai toujours gardé contact avec Hamdallah, un excellent joueur qui a du talent, sauf que le talent ne suffit pas pour être convoqué en sélection», a poursuivi le président de la FRMF, également ministre délégué, chargé du Budget.

«Le retour de certains joueurs pour une meilleure formule est quelque chose sur laquelle on va travailler de manière continue», a conclu Fouzi Lekjaa.