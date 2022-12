Le tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), effectué lundi au Caire, a placé l’AS FAR dans la poule C avec les clubs égyptiens de Pyramids et Future FC en plus des Togolais de Asko de Cara.

L’AS FAR a validé son billet pour la phase de groupes de cette compétition aux dépens des Maliens de Djoliba.

Le groupe A comprend l’USM Alger, Marumo Gallants (Afrique du Sud), Al Akhdar (Libye) et FC Saint Eloi Lupopo (RD Congo). La poule B se compose de l’ASEC Mimosas (Côte d’Ivoire), Diables Noirs (Congo), Rivers United (Nigéria) et Motema Pembe (RD Congo).

Quant au groupe D, il est formé du TP Mazembe, l’US Monastirienne (Tunisie), Young Africans (Tanzanie) et AS Real de Bamako (Mali).

Les matches de la phase de poules de la Coupe de la CAF débuteront le 12 février prochain.

La RS Berkane, tenante du titre, avait été éliminée au deuxième tour préliminaire additionnel par l’US Monastirienne.