La Renaissance sportive de Berkane (RSB) a arraché une victoire précieuse loin de ses bases face au Stade Malien (1-0), dimanche soir en match de la 4-ème journée du groupe B de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), assurant sa qualification au prochain tour.

Le seul but de cette rencontre, disputée au Stade du 26 mars de Bamako, a été inscrit par l’attaquant Imad Riahi à la 64 minute du jeu, permettant aux Berkanis de réaliser leur 4ème victoire consécutive dans la phase de poules et de valider leur billet pour les quarts de finale.

Pour le compte du même groupe, les Sud-africains de Stellenbosch s’étaient imposés plus tôt dans la journée face au CD Lunda Sul d’Angola par 2 à 0.

Au terme de cette journée, la RSB conforte sa place de leader avec 12 points, devant le club sud-africain de Stellenbosch (6 pts). Le Stade Malien est troisième avec 4 unités, alors que Lunda Sul d’Angola ferme la marche avec un seul point.

Lors de la prochaine journée, prévue dimanche prochain, la RS Berkane, finaliste de la dernière édition de cette compétition, se déplacera à Luanda pour affronter les Angolais de CD Lunda Sul.

