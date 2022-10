Les clubs marocains la Renaissance sportive de Berkane (RSB) et l’AS FAR affronteront, respectivement, le club tunisien de l’Union sportive de Monastir et le club malien de Djoliba, pour le compte du deuxième tour préliminaire additionnel de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF) 2022-2023, au terme du tirage au sort effectué ce mardi au Caire.

Le deuxième tour préliminaire additionnel, prévu le 2 novembre pour les matchs aller et le 9 novembre pour la manche retour, affronte les 16 vainqueurs du 2e tour préliminaire de la CAF aux 16 équipes perdantes du deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions. L’AS FAR s’est qualifiée pour ce tour après avoir battu la formation guinéenne d’Ashanti Golden Boys (4-0) en match aller et (0-1) en match aller.

Quant à la RSB, tenante du titre, elle s’est qualifiée au 2è tour préliminaire additionnel grâce à sa victoire (2-0) face à Kwara United FC du Nigeria, en match retour du 2è tour préliminaire, malgré sa défaite (1-3) en match aller disputé à Lagos.

Voici les résultats du tirage au sort:

– RS Berkane (Maroc) Vs Union Sportive Monastirienne (Tunisie)

– AS FAR (Maroc) Vs Djoliba AC de Bamako (Mali)

– Royal Leopards FC (Eswatini) Vs AS Real de Bamako (Mali)

– TP Mazembe (RD Congo) Vs Royal AM FC (Afrique du Sud)

– Primeiro de Agosto (Angola) Vs Future FC (Egypte)

– Asec Mimosas (Côte D’Ivoire) Vs SC Gagnoa (Côte D’Ivoire)

– Ahli Tripoli (Libye) Vs Marumo Gallants FC (Afrique du Sud)

– ASKO De Kara (Togo) Vs Club Sportif Sfaxien (Tunisie)

– Young Africans (Tanzanie) Vs Club Africain (Tunisie)

– Flambeau du Centre (Burundi) Vs DC Motema Pembe (RD Congo)

– Rivers United FC (Nigeria) Vs El Nasr (Libye)

– Cape Town City FC (Afrique du Sud) Vs USM Alger (Algérie)

– ASN Nigelec (Niger) Vs Pyramids FC (Egypte)

– La Passe FC (Seychelles) Vs Diables Noirs (Congo)

– Plateau United FC (Nigeria) Vs Al Akhder (Libye)

– Rail Club Kadiogo (Burkina) ou AS Vita Club (RD Congo) Vs FC Saint Eloi Lupopo (RD Congo).