Le Maroc et l’Algérie s’affrontent en quarts de finale de la Coupe Arabe 2021, samedi 11 décembre. Les Marocains ont terminé premiers de leur groupe, alors que les Fennecs ont pris la deuxième place du leur derrière l’Egypte.

L’équipe marocaine a terminé la phase de poule en tête du groupe C avec un carton plein (9 points), après avoir dominé la Palestine (4-0), puis la Jordanie avec le même score, avant de s’imposer face à l’Arabie saoudite par 1 but à 0.

Les deux sélections, marocaine et algérienne, se sont affrontées lors de 15 matches officiels, toutes compétitions confondues. Le Maroc s’est imposé à huit reprises contre six pour l’Algérie, tandis qu’une seule rencontre s’est soldée par un match nul, à l’occasion de la Coupe d’Afrique des nations de 1986.

Les deux équipes maghrébines ne se sont jamais affrontées en Coupe arabe. Toutefois, la rencontre la plus célèbre, qui a opposée les deux protagonistes, remonte à la Coupe d’Afrique des nations 2004 en Tunisie, lorsque les Lions de l’Atlas s’étaient imposés 3 buts à 1.

Au terme des dernières confrontations entres les deux sélections, qui se sont déroulées dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2012, l’Algérie a arraché la victoire sur sa pelouse en match aller (1-0), tandis que le Maroc a décroché une large victoire (4-0) en match retour.

Le Maroc et l’Algérie se sont également rencontrés lors des dernières éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations des joueurs locaux et ont fait match nul 0-0 à Annaba, avant que l’équipe marocaine ne surclasse son homologue à Berkane (3-0).

Concernant les demi-finales, qui auront lieu le 15 décembre, le vainqueur de la rencontre Égypte-Jordanie jouera avec le vainqueur du match Tunisie-Oman, tandis que le vainqueur de la confrontation entre le Qatar et les Émirats Arabes Unis affrontera le vainqueur du match entre le Maroc et l’Algérie.

Cependant, le match de classement pour la troisième place aura lieu le 18 décembre, alors que le match final se jouera le même jour, sur le terrain du stade Al Bayt à Al Khor, qui coïncidera avec la date du match final de la Coupe du monde 2022.

Les matches de la phase de groupes se sont déroulés sur la pelouse de six stades, dont deux nouveaux, qui accueillent des matches pour la première fois, à savoir « Al-Bayt » et « 974 », en plus des terrains d’ »Al Thumama », « Ahmed Bin Ali », « Education City Stadium » et « Al Janoub »