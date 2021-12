Le sélectionneur national, Lhoucine Ammota, a confirmé, vendredi, que les Lions de l’Atlas, qui seront opposés à leurs homologues jordaniens samedi pour le compte de la deuxième journée du groupe C de la Coupe arabe des nations, joueront pour la qualification au deuxième tour.

Le match entre le Maroc et la Jordanie sera inévitablement difficile et enthousiaste, étant donné que les deux équipes chercheront à se qualifier tôt, surtout après leurs victoires, respectives, contre la Palestine (4-0) et l’Arabie Saoudite (1-0), qui était l’un des favoris de ce groupe, a déclaré Ammouta lors d’une conférence de presse tenue au principal centre des médias à Doha.

Les deux sélections ont un niveau plus au moins similaire sur les points technique et d’organisation sur le terrain, soulignant que l’équipe jordanienne est une équipe forte, à la fois physiquement et mentalement, sous la direction d’un sélectionneur compétent, l’Irakien Adnan Hamad, qui possède une grande expérience qu’il a cumulée au fil des années à la tête de nombreuses sélections et clubs arabes, a-t-il précisé.

La Jordanie pourrait créer quelques ennuis pour les Lions de l’Atlas, à la faveur de la vitesse, l’impulsion physique et une grande condition physique qui caractérisent ses joueurs, que Adnan Hamad exploitera en misant sur les contre-attaques offensives, ce qui fait la différence avec la sélection palestinienne, a-t-il ajouté.

Ammouta a souligné que la sélection nationale s’est préparée, lors des rassemblements effectués durant les dix mois précédents, pour de telles variables et à toutes les possibilités, en particulier au niveau mental et psychologique.

Il a mis l’accent, également, sur la nécessité de profiter de toutes les circonstances entourant l’équipe nationale, à commencer par la large couverture médiatique et les équipements sportifs qui offrent un espace idéal, que ce soit pour les entraînements ou les matchs officiels.

Le sélectionneur national a indiqué que seuls le rendement, la bonne performance et la discipline font sa référence, ajoutant que tout peut se passer dans de telles rencontres, que ce soit une défaite ou un match nul, qui peuvent résulter d’une erreur défensive, d’un carton rouge ou d’un pénalty inattendu.

« Ce que je peux vous assurer, c’est que l’équipe nationale est déterminée à aller le plus loin possible dans cette compétition », a-t-il poursuivi, précisant que le plus important pour le staff technique est le niveau de jeu des joueurs qui doivent être en parfaite harmonie sur le terrain.

Absences

Concernant l’impact de l’absence d’Ayoub El Amloud et de Karim El Barkaoui pour le match de samedi, Ammouta a expliqué que les blessures peuvent pénaliser n’importe quelle équipe. Cependant, on aurait pu éviter la blessure d’El Amloud, dont il a été victime lors d’une séance d’entraînement et qui l’obligera à être absent pour une durée de 10 jours.

Pour sa part, El Barkaoui s’est blessé lors du match de Palestine, mais sa blessure peut être considérée comme moins grave et peut réintégrer l’équipe nationale dans un délai plus court.

De son côté, le sélectionneur jordanien, Adnan Hammad, a estimé que la confrontation de son équipe avec son homologue marocaine ne sera pas facile, surtout après la bonne performance et le grand score réalisé par les Lions de l’Atlas face à la Palestine (4-0).

L’équipe marocaine comprend des joueurs de haut niveau dans toutes les lignes, qui sont complémentaires, en particulier la défense, qui constitue une barrière impénétrable contre toute percée que son équipe pourrait tenter de faire, a-t-il ajouté.