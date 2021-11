Répétition générale du mondial, la Coupe arabe des nations débute ce mardi 30 novembre 2021 et se poursuivra jusqu’au 18 décembre 2021 au Qatar. Seize nations, dont le Maroc, y participent.

Après neuf ans d’absence, la Coupe Arabe des Nations revient. En 2012, lors de la dernière édition en Arabie Saoudite, le Maroc s’était imposé en finale face à la Lybie. À un an du Mondial au Qatar, la Fifa et les organisateurs de la Coupe du monde ont donc choisi de relancer ce tournoi international, pour en faire une répétition générale.

L’équipe nationale espère soulever une deuxième fois le trophée de ce tournoi arabe. Le sélectionneur Lhoucine Ammouta a fait appel à un mix de joueurs évoluant à la fois dans le championnat national et les championnats arabes, admettant que le choix de la liste définitive était difficile et basé sur l’expérience continentale des joueurs au sein de leurs clubs, la condition physique et le nombre de matches disputés, ainsi que la complémentarité au sein de la composition choisie lors des rencontres précédentes.

A cet effet, le technicien a établi un programme de préparation, lors duquel, les Lions de l’Atlas ont disputé des matchs amicaux avec des équipes solides appartenant à diverses écoles de football afin de tester les capacités de ses joueurs et de les amener à mieux se préparer physiquement et techniquement.

Lors de cette compétition, le Maroc évoluera dans le groupe C, aux côtés de la Jordanie, qui participe pour la neuvième fois, l’Arabie Saoudite, qui a été troisième à la dernière édition organisée sur ses terres, et de la Palestine.

L’équipe marocaine affrontera son homologue palestinienne le 1er décembre, puis jouera contre la Jordanie le 4 du même mois, avant de croiser le fer face avec la sélection saoudienne le 7 décembre.

Les Lions de l’Atlas ont participé à la Coupe arabe des Nations en seulement trois occasions. La première date de 1998, lors de laquelle, le Maroc avait quitté la compétition dès le premier tour, avant de faire mieux en 2002, en se qualifiant pour la demi-finale qu’il a perdu face à la Jordanie.

Quant à la troisième participation, elle était complètement différente, puisque l’équipe marocaine s’est propulsée au sommet du podium en s’adjugeant pour la première fois de son Histoire le sacre en 2012, la dernière édition de ce prestigieux tournoi.