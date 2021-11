Le réseau beIN Sports vient d’annoncer la diffusion en direct et gratuitement de tous les matchs de la Coupe Arabe des Nations qui se déroule actuellement au Qatar.

Il s’agit de la 10e édition de cette épreuve et elle réunit les meilleures. Un tournoi, organisé par des organisations arabes (UAFA), qui revient après neuf ans d’absence. Organisé en coopération avec la FIFA, ce tournoi se veut d’être un test grandeur nature pour le Qatar à un an de son Mondial. Six des huit stades prévus pour la compétition phare seront d’ailleurs utilisés pour ce tournoi, dont l’enceinte Al-Bayth qui accueillera le match d’ouverture de la Coupe du Monde.

Avec le Qatar, seize équipes y prennent part. Sept d’entre elles ont décroché leur ticket à la suite d’un tour de qualification organisé entre les 14 équipes les moins bien classées selon le classement FIFA (Oman, Liban, Jordanie, Bahreïn, Mauritanie, Palestine, Soudan). Puis il y a le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, l’Égypte, l’Arabie Saoudite, l’Irak, les Émirats Arabes Unis et la Syrie.

Prize money

Ces 16 nations sont divisées en quatre poules, avant la traditionnelle phase à élimination directe qui devrait apporter une belle somme aux participants. En effet, si les équipes participantes reçoivent dès le départ un chèque de 750.000 dollars, les quarts de finalistes toucheront 1 million, puis les récompenses seront réparties selon le classement du dernier carré : la petite finale déterminera le troisième (2 millions dollars) et le quatrième (1,5 millions dollars), tandis que le vainqueur final remportera 5 millions dollars et le finaliste 3 millions dollars.