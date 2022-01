Achraf Hakimi a une nouvelle fois brillé aux côtés des Lions de l’Atlas qui passent en quarts de finale de la CAN. Coéquipiers, anciens joueurs, ambassadeurs et presse étrangère font l’éloge du jeune joueur, considéré comme meilleur latéral droit au monde.

On retiendra du match compliqué face au Malawi, le coup franc spectaculaire de trente mètres d’Achraf Hakimi, permettant au Maroc de reprendre l’avantage à la 70e minute.

Son coéquipier au Paris Saint-Germain (PSG), Kylian Mbappé, le félicite alors sur son compte Twitter, en écrivant, «Achraf Hakimi, meilleur latéral doit au monde». Le tweet a rapidement fait le tour des réseaux et a récolté plus de 250.000 mentions «j’aime».

ACHRAF HAKIMI.

BEST RB IN THE WORLD.

GOOD NIGHT GUYS. 👋🏽

— Kylian Mbappé (@KMbappe) January 25, 2022