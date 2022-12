La FIFA a dévoilé son classement mondial masculin, ce jeudi 22 décembre. Demi-finaliste lors de la coupe du monde 2022, le Maroc gagne ainsi onze places et se classe à la 11e place mondiale.

Le Maroc figure à la 11e place du classement mondial de la FIFA, juste après l’Espagne, et devant la Suisse, les États-Unis, l’Allemagne ou encore le Mexique.

Seven teams have risen by more than ten places in the #FIFARanking since December 2021 ⬆

But @EnMaroc are the year’s highest climbers! 🇲🇦🙌

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 22, 2022