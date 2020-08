City Club lance la « Garantie Fitness covid-19 »

Depuis le 26 août, City-Club s’est engagé auprès de ses adhérents sur le thème : Boostez vos défenses immunitaires ! Redécouvrez que le sport, c’est la santé ! Le tout avec deux engagements majeurs qui reposent sur la garantie de la durée de l’abonnement ou le remboursement de l’adhésion en cas de contamination.

City-Club s’engage à maintenir dans l’ensemble de ses clubs des conditions d’hygiène strictes et s’engage auprès de ses adhérents à travers sa Garantie Fitness Covid 19.

Pour accompagner ses adhérents durant cette période difficile, City Club propose la Garantie Fitness COVID-19 qui tient en 2 engagements :

-Si les clubs ferment, City-Club s’engage à prolonger l’abonnement d’une durée équivalente à la période de fermeture.

-Si un adhérent est atteint du Covid, à l’extérieur ou dans son quotidien, City-Club lui rembourse son abonnement.

Cette garantie est offerte aux adhérents actuels, et aux réabonnements. Elle est proposée au tarif de 450 DH pour toute nouvelle inscription, mais sera offerte jusqu’au 30 septembre.

Par ailleurs, City-Club s’engage à maintenir dans l’ensemble de ses clubs des conditions d’hygiène strictes avec des protocoles renforcés pour assurer à ses adhérents une pratique sportive sereine et sécurisée :

-Respect strict de l’ensemble des gestes barrières, de distanciation et de toutes les mesures sanitaires nécessaires.

-Garantie sur la salubrité et la propreté des lieux de travail pour protéger salariés et adhérents.

-Prise de température à distance systématique pour toute personne souhaitant entrer dans les lieux.

-Affichage des consignes de sécurité à l’entrée de chaque club.

-Nettoyage et désinfection de l’ensemble des clubs avec les produits appropriés et préconisés par les autorités sanitaires.

-Nettoyage régulier et fréquent de l’ensemble des surfaces en contact avec les mains (poignées de porte, rampes d’escaliers, lavabo…). Idem pour les équipements sportifs et les espaces communs (vestiaires, toilettes, couloirs…)

Enfin, en tant que partenaire forme et santé de tous ceux qui nous protègent et qui continuent de veiller sur la population, City Club va offrir prochainement :

-1000 abonnements aux personnels soignants

-1000 abonnements aux policiers et gendarmes

-1000 abonnements aux fonctionnaires des autorités locales