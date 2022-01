Le leader du fitness au Maroc, City club, a scellé une fusion avec le club de basketball AMI Ifrane. Il s’agit du deuxième partenariat du club de fitness avec un club de basketball de l’élite.

Après le MAS de Fès, City club s’associe avec un nouveau club de la division excellence de basketball. Plus qu’une association, il s’agit-là d’une fusion entre le leader des clubs de fitness au Maroc et l’équipe AMI Ifrane. Cette dernière a jusqu’ici réussi un sans-faute en championnat puisqu’elle s’est imposée six fois en autant de rencontres.

« La nouvelle équipe de city club nommée AMI CITY à crée cette équipe sur des bases solides. En effet le travail remarquable fait par les membres du bureau de l’AMI avait mis l’accent sur la formation des jeunes. L’équipe aujourd’hui ne cesse de vaincre et de progresser », s’est félicité le groupe sur sa page Instagram.

« L’équipe d’IFRANE présidé par Jonathan HARROCH propriétaire du groupe CITY CLUB a pour ambition de gagner la double Coupe et Championnat de la saison2021 -2022 », poursuit la même source.

A noter que le hasard du calendrier a voulu que les deux clubs partenaires de City club, le MAS et l’AMI Ifrane, jouent ce dimanche pour le compte de la septième journée du championnat marocain de basket.