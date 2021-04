Fidèle à son image de banque jeune et avant-gardiste, CIH BANK lance son premier tournoi CIH E-SPORT CUP, du 08 au 23 Mai 2021. Cette compétition portera sur « League of Legends » et « Valorant », deux jeux vidéo développés par Riot Games et figurant parmi les plus populaires dans le monde.

l’E-gaming a le vent en poupe au Maroc. Véritable phénomène de société, ce sport en ligne compte pas moins de 7 millions de gamers partout dans le Royaume. De quoi séduire les annonceurs et les grandes entreprises à l’instar de CIH Bank qui y voit une opportunité pour accroître sa popularité et sa visibilité auprès d’un public plus jeune. L’idée ? La création de son propre tournoi CIH E-Sport Cup sur sa propre plateforme https://cih-esport.ma. Cette première édition qui débutera le 8 mai prochain, opposera 16 équipes autour de tournois qualificatifs. Les 8 meilleures équipes disputeront la finale pour gagner afin de remporter la somme de 30 000 Dhs.

Comment participer ?

Pour prendre part à ce grand tournoi d’e-gaming, il suffit de se rendre sur le plateforme https://cih-esport.ma et de s’inscrire au jeu de votre choix ! Attention les places sont limitées alors, mieux vaut être rapide !

Programme de l’événement CIH E-SPORT CUP :

8 & 9 Mai : Qualification 1 et 2 League of Legends 5000 Dhs

15 & 16 Mai : Qualifications Valorant 1 et 2 5000 Dhs.

22 & 23 Mai : Finales Valorant et LOL 20 000 Dhs.