Le Maroc a conclu la 2e et dernière journée des Championnats d’Afrique de taekwondo en décrochant, dimanche à Dakar, cinq nouvelles médailles, dont deux d’or, finissant ainsi, avec un total de 13 médailles et 789 points, premier au classement général de cette compétition continentale.

Le précieux métal a été remporté par Meriem Khoulal qui s’est imposée en finale, dans la catégorie de -62 kg, devant l’Ivoirienne Nanah-Helene Koumba, et par Hamza Hacham qui a gagné son duel face à l’Egyptien Omar Sharaky dans la catégorie des -54 kg.

Les taekwondoïstes marocains qui ont signé une excellente participation aux championnats d’Afrique ont également ajouté à leur tableau de médailles, un titre d’argent glané par Soukaina Sahib dans la catégorie des -46 kg, et deux de bronze remportés respectivement par Abdelbasset Ouassfi (-63 kg) et Soufiane Elassbi (-87 kg).

Avec un total de 13 médailles, dont 3 en or, 6 médailles d’argent et 4 de bronze, et 789 points, le Maroc occupe ainsi la première position au tableau des médailles à l’issue de la dernière journée des Championnats d’Afrique de taekwondo, suivi de l’Egypte et de la Côte d’Ivoire.

Chez les femmes, le Royaume occupe également le premier rang au classement des médailles, avec 2 médaille d’or, 3 d’argent et une de bronze, et chez les hommes, les taekwondoïstes marocains ont fini troisièmes au classement avec une médaille d’or, 3 d’argent et 3 de bronze.

Plus de 500 taekwondoïstes d’une trentaine de pays ont pris part aux championnats d’Afrique de taekwondo qui se sont déroulés au complexe sportif « Dakar Aréna » de Diamniadio, à une trentaine de kilomètre de la capitale sénégalaise, Dakar.

Le Maroc a été représenté à cette compétition continentale par une sélection de 16 taekwondoïstes, hommes et femmes, de différentes catégories (de -49 kg à +73 kg, pour les femmes, et de -54 kg à +87 kg pour les hommes).

Voici, par ailleurs, le classement par médailles à l’issue des Championnats d’Afrique de taekwondo :

Chez les femmes :

1- Maroc : 433 points (2 or, 3 argent, 1 bronze)

2- Côte d’Ivoire : 408 points (2 or, 3 argent, 0 bronze)

3- Egypte : 311 points (1 or, 1 argent, 6 bronze)

4- Tunisie : 169 points (1 or, 0 argent, 2 bronze)

5- Niger : 149 points (1 or, 0 argent, 1 bronze)

Chez les hommes :

1- Egypte : 468 points (2 or, 4 argent, 0 bronze)

2- Tunisie : 377 points (3 or, 0 argent, 0 bronze)

3- Maroc : 356 points (1 or, 3 argent, 3 bronze)

4- Côte d’Ivoire : 273 points (1 or, 1 argent, 4 bronze)

5- Niger : 174 points (1 or, 0 argent, 2 bronze)

Classement général :

1- Maroc : 789 points (3 or, 6 argent, 4 bronze)

2- Egypte : 779 points (3 or, 5 argent, 6 bronze)

3- Côte d’Ivoire : 681 points (3 or, 4 argent, 4 bronze)

4- Tunisie : 546 points (4 or, 0 argent, 2 bronze)

5- Niger : 323 points (2 or, 0 argent, 3 bronze)