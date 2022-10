Le théâtre du Châtelet, à Paris, accueille la prestigieuse cérémonie du Ballon d’Or, prévue à partir de 20h30 une fois le défilé des stars achevé sous le crépitement des flashes.

La cérémonie du Ballon d’or sera à suivre en direct et en exclusivité sur la chaîne L’Equipe à partir de 20h30, bien que le clou du spectacle interviendra aux alentours de 21h49 quand sera dévoilée l’identité du successeur de l’Argentin Lionel Messi, septuple lauréat du Ballon d’Or mais grand absent de la liste des 30 nommés, une première depuis 2005.

Dans l’ordre, seront distribués le trophée Kopa (meilleur jeune joueur), le nouveau « prix Socrates », célébrant les footballeurs et footballeuses les plus engagés dans des projets sociétaux et caritatifs, le Ballon d’Or féminin, les trophées Müller (meilleur buteur) et Yachine (meilleur gardien).

Karim Benzema apparaît comme le prétendant N.1 après avoir empilé les sacres en Ligue des champions, Championnat d’Espagne et Ligue des nations avec des performances individuelles ébouriffantes: 50 buts toutes compétitions confondues avec le Real Madrid.

Benzema a déjà soulevé cet été le trophée UEFA de joueur de l’année. Avant le Mondial (20 novembre-18 décembre), décrocher la plus célèbre des récompenses individuelles renforcerait l’appétit et la confiance de l’attaquant aux 97 sélections, revenu en grâce sous le maillot bleu après plus de cinq ans d’absence.

L’attaquant polonais Robert Lewandowski, deuxième de l’édition 2021, a certes réalisé une nouvelle saison pleine au Bayern Munich avant de rejoindre Barcelone cet été, mais il n’a guère brillé en Europe. Kylian Mbappé a été étincelant avec le Paris SG mais a subi la loi du Real de Benzema en huitièmes de finale de Ligue des champions.

Et Sadio Mané a lui aussi échoué contre le Real en finale de Coupe d’Europe (1-0) après avoir été champion d’Afrique avec le Sénégal et vice-champion d’Angleterre avec Liverpool.

Le Ballon d’Or féminin s’annonce beaucoup plus serré pour sa quatrième édition. La tenante du titre Alexia Putellas (28 ans) a décroché à la surprise générale le trophée de joueuse UEFA de l’année fin août, malgré la grave blessure qui lui a fait manquer l’Euro.

La milieu du FC Barcelone, finaliste de la dernière Ligue des champions contre Lyon, affronte la concurrence de Beth Mead (27 ans), attaquante d’Arsenal désignée meilleure joueuse et co-meilleure buteuse du Championnat d’Europe remporté en juillet par les Anglaises à domicile.