La Fédération royale marocaine de judo et arts martiaux assimilés (FRMJAMA) organise l’Open international africain de judo, du 16 au 19 janvier à Casablanca, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.

Le programme de cette compétition, organisée à la salle couverte du complexe sportif Mohammed V, en partenariat avec l’Union africaine et la Fédération internationale de judo, comprend des épreuves masculines et féminines des catégories cadets, juniors et seniors, indique un communiqué de la FRMJAMA.

En marge de ce championnat, l’Union africaine de judo tiendra, le 14 janvier, son assemblée générale élective pour renouveler son bureau directeur, souligne le communiqué.

L’instance africaine organisera également, le 15 janvier, des séminaires sur le marketing sportif et sur l’arbitrage et ses nouveautés, avec la participation des présidents des ligues, d’arbitres, d’entraîneurs et d’entraîneurs-assistants.