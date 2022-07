Le sélectionneur national Reynald Pedros a dévoilé la liste des 26 joueuses qui prendront part à la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) féminine, prévue au Maroc du 02 au 23 juillet.

L’équipe nationale, versée dans la poule A, disputera ses matches au complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat. Elle affrontera le Burkina Faso, ce samedi, l’Ouganda (5 juillet) et le Sénégal (08 juillet).

Le groupe B se compose du Cameroun, de la Zambie, de la Tunisie et du Togo, alors que la poule C comprend le Nigéria, l’Afrique du Sud, le Burundi et le Botswana.

Lire aussi. Foot: voici à quoi ressemble le ballon officiel de la CAN féminine 2022

La compétition se tiendra à Rabat (Complexe sportif Prince Moulay Abdellah et complexe sportif SAR le Prince Héritier Moualy El Hassan) et Casablanca (Complexe sportif Mohammed V).

Voici, par ailleurs, la liste des joueuses retenues:

– Khadija Er-rmichi

– Hind Hasnaoui

– Zouhir Assia

– Imane Abdelahad

– Fatima Tagnaout

– Ghizlane Chebak

– Ghizlane Chahiri

– Hanane Aït El Haj

– Ibtissam Jraidi

– Aziza Rebah

– Elodie Nakkach

– Fatima Zahra Dahmouch

– Chaimae Mourtaji

– Nisrine El Chad

– Rosella Ayane

– Sabah Sghir

– Salma Amani

– Najat Badri

– Eva Aluce

– Samia Hassani

– Sanae Mesoudi

– Siham Boukhami

– Sofia Bouftini

– Yasmine Mrabet

– Zineb Redouani

– Imane Saoud