Le sélectionneur national Reynald Pedros a affirmé que l’équipe marocaine féminine de football a signé un parcours « fantastique » lors de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2022), organisée du 02 au 23 juillet au Maroc.

« Je suis fier de la performance des joueuses. L’équipe nationale a toujours été au bout d’elle-même et mouillé le maillot », a-t-il déclaré lors de la conférence de presse tenue après la victoire (2-1) de l’Afrique du Sud face au Maroc, en finale de la CAN-2022.

« On va continuer le travail. Ce n’est que le début d’une nouvelle aventure », a dit le sélectionneur national, notant que la sélection marocaine commencera dès à présent à préparer le mondial 2023.

« On s’est procuré quelques occasions lors de cette finale, mais sans parvenir à les concrétiser. Après la réduction du score, on espérait un renversement de situation, mais l’équipe était fatiguée après les demi-finales face au Nigéria », a-t-il expliqué, reconnaissant que les Sud-africaines ont causé beaucoup de difficultés à la sélection marocaine. « L’Afrique du Sud était plus réaliste et meilleure que nous », a-t-il admis.

« Grâce à cette CAN, nous avons montré aux gens que le football féminin marocain est porteur de bonheur », a-t-il souligné, assurant que « la ferveur suscitée par la CAN est fantastique ».

De son côté, Desiree Ellis, sélectionneuse de l’Afrique du sud, a affirmé que « les joueuses ont été extraordinaires et ont bien accompli leur mission ».

« Face au pays hôte, on s’attendait à un match très relevé, mais les joueuses ont été bien concentrées », a-t-elle dit.

Le plus important est le titre continental, a-t-elle poursuivi, relevant que la résilience des joueuses a été déterminante pour la victoire.

L’Afrique du Sud a remporté son premier sacre africain dans cette compétition grâce à un doublé de Hildah Magaia (63è, 71è). La réduction du score signée Rosella Ayane a été insuffisante pour permettre à la sélection nationale de renverser la situation.