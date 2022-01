Dans la conférence de presse d’avant-match contre les Panthères, Vahid Halilhodzic a souligné qu’il est primordial de garder cette bonne dynamique enclenchée par les deux premières victoires, ajoutant que le fait de compter sur le maximum de joueurs est important pour le moral et la fraîcheur physique.

« Non seulement les titulaires sont concernés par cette compétition, mais tous les joueurs sélectionnés auront certainement un rôle à jouer », a-t-il mis en relief.

« A l’entraînement, tous les joueurs veulent s’imposer pour être convoqués », a salué le franco-bosniaque, affirmant « qu’il est là pour que l’équipe du Maroc aille le plus loin possible ».

Par ailleurs, Vahid Halilhodzic a relevé que ce 3e match sera important pour la première place. « Nous sommes venus ici pour finir premiers du groupe », a-t-il fait valoir, ajoutant que ceci est important pour la suite de la compétition, à plus d’un égard.

Il a, dans ce sens, fait savoir qu’il connaît « très bien » cette équipe gabonaise « qu’il respecte » et que, son staff et lui, ont essayé d’analyser son style de jeu, ses points de force et de faiblesse.

« C’est une équipe coriace, elle a fait un grand match contre le Ghana », a-t-il mis en exergue, notant que les Panthères sont rigoureuses sur le marquage/récupération/enchaînement et qu’elles sont très rapides dans les contre-attaques.

Sur la nouvelle de la fin de la compétition de Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina, le sélectionneur national s’est dit déçu que la CAN et le Gabon devront poursuivre l’aventure sans ces deux grands joueurs.

Cependant, il a affirmé que le Gabon ne sera pas affaibli par ces absences, vu qu’il possède « des gars qui peuvent faire le job ».

Concernant des rumeurs selon lesquelles Romain Saïss souffre de certains problèmes sanitaires, Vahid Halilhodzic a fait savoir que le capitaine des Lions va bien et fera partie de l’entraînement prévu aujourd’hui (lundi), ajoutant que d’autres en revanche souffrent toujours de certaines blessures.

« Contre le Gabon, le match sera difficile, il faut qu’on soit à 100% pour l’emporter », a conclu le sélectionneur national.