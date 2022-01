Le réveil de Salah

Et le meilleur match des Pharaons à la CAN a correspondu au réveil de « Mo » Salah, contre la Côte d’Ivoire. Transparent lors du premier match contre le Nigeria, perdu 1-0), Salah a signé un but sur un éclair contre la Guinée-Bissau (1-0) et livré une pâle prestation contre le Soudan (victoire 1-0), surveillé en permanence par trois « Crocodiles du Nil » à la fois.

Contre le Soudan, le public du stade Omnisports de Yaoundé lui a pourtant tout pardonné, rugissant de plaisir à chaque ballon touché.

Salah a même dû répondre aux acclamations comme un gladiateur, alors qu’il allait simplement tirer un corner, mal exécuté d’ailleurs. Mais contre la Côte d’ivoire, il a joué comme l’immense joueur qu’il est, prenant son équipe par la main.

Salah a même transformé le penalty décisif, assumant sa place de patron en cinquième et dernière position des tireurs. Et après il a pris la parole rappelant que l’Égypte, recordman des victoires en CAN (7), « attend désespérément un nouveau titre ».

On va essayer de le bloquer »

Vahid Halihodzic, le sélectionneur du Maroc, le considère lui aussi comme le principal danger, et a pensé à un plan anti-Salah. « Bien sûr, on a analysé en vidéo toutes ses qualités, on a préparé une tactique. On va essayer de le bloquer sur ses qualités », explique « Coach Vahid ».

Adam Masina, le latéral gauche marocain, aura du travail pour contenir la terreur, qui joue à droite de l’attaque de Carlos Queiroz.

Heureusement, le défenseur de Watford n’a pas de traumatisme: il n’était plus sur le terrain quand Salah a dribblé dans un mouchoir toute la défense de Watford pour marquer un but d’anthologie, le 16 octobre. « Adam ou quelqu’un d’autre, prévient Vahid, parce que Salah est un joueur qu’on ne peut pas arrêter tout seul. C’est un joueur fantastique, mais on est capable de le bloquer dans ses actions. »

Et en plus de l’étoile de Liverpool, Halilhodzic « se méfie » d’une « équipe très bien organisée », capable de laisser au Maroc « la possession du ballon ». « Il faudra faire attention à ne pas perdre le ballon dans sa zone! ». Vahid parle de Salah, bien sûr.

« Ces deux, trois derniers mois, il a été impressionnant. En ce moment c’est le meilleur joueur du monde, inarrêtable dans son club », conclut Vahid. Et en sélection?