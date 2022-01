« Nous sommes très optimistes » pour le match que nous allons disputer mardi contre le Malawi pour le compte des huitièmes de finale de la 33-ème Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2021), a affirmé, lundi à Yaoundé, le sélectionneur national, Vahid Halilhodžić, tout en mettant en avant qu' »une rencontre n’est jamais gagnée d’avance ».

Lors de la conférence de presse d’avant-match contre les Flammes, Vahid Halilhodžić a souligné que les adversaires du Maroc dans les huitièmes sont « très généreux physiquement et toujours en quête des victoires ».

Il a mis en relief que cette 33-ème CAN a démontré qu’il n’y a plus de petites équipes en Afrique et que, seul, le collectif peut faire la différence. « Le Maroc doit faire un grand match, être à 100% pour l’emporter face au Malawi et éviter toute surprise », a dit le Franco-bosniaque.

Le sélectionneur national a fait savoir que, depuis sa désignation à la tête de l’équipe nationale du Maroc, il œuvre à installer cet esprit de groupe et à miser sur le collectif, plutôt que sur l’individuel.

« La sélection est au-dessus de tous et tout le monde doit respecter le maillot national », a-t-il lancé. Sur l’absence de Achraf Hakimi, Vahid Halilhodžić a révélé que la Parisien effectue ses entraînements et que le staff est optimiste quant à son retour parmi le groupe.

Cependant, a-t-il ajouté, en cas d’absence, il y a d’autres joueurs qui peuvent le remplacer, notamment Chibi.

Il a dit que cette équipe est assez jeune. Elle manque, certes, un petit peu d’expérience mais elle est capable de créer une belle histoire.

De son côté, Selim Amallah a souligné que l’esprit de groupe est « excellent » et que ça se ressent sur le terrain.

« On est confiant, mais il n y a pas de match facile. Ça va se jouer sur le mental. On devra être à 100% et exprimer tout le talent de l’équipe pour faire la différence », a-t-il ajouté.