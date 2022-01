Les Lions de l’Atlas entament ce lundi leur parcours en Coupe d’Afrique des Nations en affrontant les Black Stars du Ghana. Découvrez les compositions officielles et les absents des deux formations.

Le Maroc affronte le Ghana, lundi, à Yaoundé, lors de la première journée du groupe C. La première fois que le Onze national s’est retrouvé face au Ghana en compétition officielle, c’était durant la CAN 2008. Il s’agit d’un véritable match au sommet qui opposera les deux sélections. Les hommes de Wahid Halilhodzic devront donc sortir le grand jeu, et capitaliser sur l’image qu’ils ont dégagée lors des rencontres qualificatives de la Coupe du monde.

Cette joute africaine se déroule dans un climat de crise sanitaire sous surveillance. La préparation des lions de l’Atlas a été d’ailleurs marquée par l’annulation de la rencontre amicale, initialement prévue contre le Burkina Faso.

Les compositions officielles

Maroc : Bono – Hakimi, Saïss, Aguerd, Samy Mmae, Masina – Amallah, Louza, Ounahi – Boufal, Aboukhlal

Ghana : Wollacot – Yiadom, Baba, Amartey, Djuku – Iddrisu, Partey – Sulemana, A. Ayew, J. Ayew, Painstil