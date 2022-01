La Confédération africaine de football (CAF) a fixé à 80% de la capacité, le nombre de spectateurs dans les stades accueillant l’équipe du pays organisateur, et à 60% le taux de remplissage pour les autres matches comptant pour la 33e édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) qu’accueille le Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022.

» La capacité maximale de 80% ne s’appliquera que pour les matchs du pays hôte, le Cameroun, tandis que le reste des matchs sera plafonné à 60% de la capacité du stade », a précisé la CAF dans un communiqué publié sur son site officiel.

« Après plusieurs concertations avec le gouvernement camerounais, à la lumière des évolutions de la crise sanitaire et des défis imposés par la pandémie de Covid-19, la CAF et le Comité local d’organisation ont convenu de plafonner entre 60% et 80%, la capacité des stades pendant la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies Cameroun 2021 », souligne l’instance africaine.

Dans une circulaire adressée aux fédérations des 24 sélections participantes, l’instance justifie cette mesure par le souci d’adapter la jauge au protocole sanitaire de la COVID-19.

La CAF estime qu’une limitation drastique des jauges des stades pour ladite compétition « ne s’imposait pas en l’état au Cameroun », et qu’aucune limitation dans ce sens ne lui a été imposée par les autorités locales.

Elle souligne cependant qu’à titre volontaire, et en complément des mesures préventives déjà adoptées à savoir la vaccination et les tests obligatoires pour tout spectateur, lesdites jauges « seront appliquées jusqu’à nouvel avis ».

La confédération africaine assure néanmoins qu’elle continuera à observer avec attention l’évolution de la situation sanitaire du pays d’accueil durant la compétition, en adaptant ses contraintes sanitaires le cas échéant.

A signaler qu’un protocole sanitaire strict a été mis en place au Cameroun. Les supporters devront être entièrement vaccinés et présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures, ou un antigénique négatif de moins de 24 heures, pour assister aux matches de la compétition continentale.

Le coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations sera donné ce dimanche 9 janvier au stade d’Olembe à Yaoundé. Le Cameroun affrontera le Burkina Faso à 17h00, heure locale.