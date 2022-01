Hier, le Ghana et le Gabon se sont quittés sur un match nul (1-1), vendredi au stade Ahmadou Ahidjo à Yaoundé, pour le compte de la 2è journée du groupe C de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football, qui se tient au Cameroun. Dans le groupe B, le Malawi a battu le Zimbabwa (2 -1) et le Sénégal et la Guinée se sont quittés sur un nul blanc (0-0).