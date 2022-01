Qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 en terminant premier du groupe C, les Lions de l’Atlas préparent leur prochain match contre le Malawi, prévu mardi 25 janvier 2022 (20h00), avec un groupe au complet.

Au lendemain de sa qualification pour les huitièmes de finales de la CAN mardi soir, l’équipe nationale avait effectué une première séance d’entraînement au stade annexe d’Olembé à Yaoundé. Les Marocains étaient au complet lors de cette séance d’entraînement marquée, encore une fois, par l’absence du Messin Sofiane Alakouch.

Les joueurs qui ont pris part à la rencontre face aux Panthères se sont entraînés ensemble, alors que les autres étaient rassemblés dans un autre groupe.

Le coach Vahid Halilhodzic a ensuite met le groupe au repos jeudi afin qu’ils puissent récupérer. Puis, ils ont repris ce vendredi le chemin de la préparation avec deux séances. L’une le matin, l’autre l’après-midi.

Cette fois-ci, c’est Fayçal Fajr qui manquait à appel, croit savoir la presse sportive.

Sans jouer, les hommes de Vahid Halilhodzic ont assuré leur qualification en huitième de finale de cette CAN. En tête du groupe C avec sept points en trois rencontres (deux victoires puis un nul), les Lions de l’Atlas ont hérité du Malawi, un poucet qu’il ne faut surtout pas sous-estimer.

Cette équipe africaine dépasse pour la première fois de son histoire le premier tour de cette compétition, après deux éliminations précoces en 1984 et 2010.

Le Onze national abordera mardi son match contre le Malawi avec une pression en moins : il n’y a pas de blessures. Halilhodzic pourra en effet compter sur toutes les forces vives de son effectif.

L’équipe du Maroc et celle du Malawi ont disputé en tout et pour tout dix rencontres. Le Maroc en a remporté six. Il y a eu trois match nul et une défaite des Lions de l’Atlas. La ligne d’attaque marocaine a marqué 15 buts et les filets marocains ont encaissé trois buts.

Pour se qualifier à cette CAN 2021, les Flammes du Malawi avaient terminé deuxième du groupe B des éliminatoires, à seulement 2 points du leader, le Burkina Faso. Cette équipe a récolté 10 points (3 victoires, 1 nul et 2 défaites), éliminant ainsi l’Ouganda et le Soudan du Sud.

Au Cameroun, le Malawi a commencé la compétition par une défaite contre la Guinée (1-0) avant de battre le Zimbabwe (2-1). Et en dernier match, ce poucet a tenu tête au Sénégal (0-0).