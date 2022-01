Eau potable, matelas, nourriture et même cuisiniers, les Lions de l’Atlas sont arrivés au Cameroun avec cinq tonnes de matériel et de provisions. La délégation a même remplacé les employés de l’hôtel par du personnel marocain.

Les Lions de l’Atlas sont arrivés, dimanche dernier à Yaoundé au Cameroun afin de disputer la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN-2021), qui débutera le 9 janvier prochain.

Apparemment, ils avaient les bras chargés de bagages avec pas moins de «cinq tonnes de matériel et de provisions à bord de leur Boeing 747», révèle RMC Sport. La délégation marocaine a même ramené sur place « ses propres ingrédients ainsi qu’une équipe de cuisiniers qui les suivra durant la compétition », y compris l’eau potable.

Ils « ont pris avec eux de quoi désinfecter tout l’hôtel poussant le soin du détail jusqu’à emmener leurs propres matelas pour l’ensemble des joueurs et du staff », écrit le site sport de la radio française.

Et pour couronner le tout, la délégation marocaine est partie avec du personnel marocain testé qui, selon RMC, remplacera celui de l’hôtel dans lequel sera établi leur camp de base à Yaoundé.

Le Maroc évoluera dans le groupe C et affrontera les Comores, le Gabon et le Ghana. Les hommes de Vahid Halilhodzic disputeront leur premier match le 10 janvier face aux Black Stars du Ghana.