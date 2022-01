L’équipe du Maroc s’est inclinée ce dimanche en quart finale de la CAN 2021 face à l’Egypte (2-1). Les Lions ont dominé au début de partie, mais cela n’a pas suffi. Les internautes se disent déçus par leur prestation, mais en veulent surtout au coach Vahid.

Après 120 minutes de jeu, les Lions de l’Atlas ont perdu face aux Egyptiens et leur rêve s’est brisé. Le Maroc s’est incliné sur un but de Trézéguet dans les prolongations. Les Pharaons poursuivent leur chemin en Coupe d’Afrique des Nations et pour les Marocains, le réveil sera amer.

Déjà sur les réseaux sociaux, les supporters ne sont pas tendres. Tous partagent le même avis : ce match a révélé le véritable visage du Onze national.

« Jeu stérile, des passes ratés, des longs ballons aucun fond de jeu », déplore un internaute sur une page dédiée à l’équipe nationale :

« Le manque d’expérience coté marocain était très visible. (…) On voyait clairement que Vahid voulait rentrer à la maison », ironise un autre :