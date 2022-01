Le sélectionneur national, Vahid Halilhodžić, a affirmé, mardi à Yaoundé, que les coups francs d’Achraf Hakimi sont devenus une arme fatale pour le Maroc, ajoutant que l’équipe fait son chemin, petit à petit, et qu’elle sort plus forte après chaque match.

Lors de la conférence de presse d’après-math contre le Malawi (2-1) pour le compte des huitièmes de finale de la 33-ème coupe d’Afrique des Nations, Vahid Halilhodžić, a tenu à féliciter son protégé « l’un des grands talents et meilleurs joueurs du monde à son poste », tout en mettant en avant que le Parisien a, cette capacité, de mettre ses efforts au profit du collectif.

Sur l’ensemble de cette rencontre contre les « Flammes », le sélectionneur national a indiqué que l’équipe a eu affaire à un match difficile, tout en saluant, encore une fois, cette capacité à régir au moment où il le faut.

Même après l’ouverture du score des Malawiens, « j’étais confiant et j’ai demandé aux joueurs de rester concentrés et ne pas paniquer pour égaliser », a-t-il dit.

Notre équipe, poursuit le Franco-bosniaque, possède un fond de jeu intéressant, tout en regrettant encore une fois le manque d’efficacité et l’absence de la dernière touche. « J’espère bien que les garçons seront plus efficaces lors des prochains matchs, surtout Rayan Maaee qui vient de faire son retour et qui est très important pour nous », a-t-il conclu.

Pour sa part, le sélectionneur du Malawi, Mario Marinică, a indiqué que le Match contre le Maroc était « assez difficile ».

« Nous avons essayé de régler certains de nos points faibles. Mais ça n’a pas marcher aujourd’hui, a-t-il révélé, notant qu’il est fier de ses joueurs.